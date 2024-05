I genitori arrabbiati per la materna: "Non chiuda, ma servono lavori"

La scuola materna non va chiusa ma sottoposta a manutenzione adeguata dell’edificio. Il dibattito sul futuro dell’asilo "Prato Rosello" prosegue e i genitori non firmatari della petizione che appoggiava la proposta del Comune di Carmignano di mantenere la sezione unica per il prossimo anno educativo, precisano il loro punto di vista: "I genitori – spiega Mersia Benedetti, portavoce del gruppo – non hanno mai chiesto la chiusura della scuola, casomai hanno sempre e solo chiesto soluzioni ai tanti disagi e problemi. Le condizioni della gestione giornaliera sono cambiate per la riduzione delle sezioni, da due a una e dopo aver ’provato’ durante quest’anno con una sola sezione, hanno dichiarato che questo tipo di organizzazione non è adeguata. La situazione è aggravata dalla mancata manutenzione ordinaria del plesso e ai disagi legati al trasporto. Prima – aggiunge la portavoce del gruppo – che si chiudessero le iscrizioni lo stesso sindaco aveva garantito ai genitori il trasferimento della sezione alla primaria di Comeana. Tranquillizzati in questo senso i genitori hanno pertanto confermato le iscrizioni, salvando la scuola dalla chiusura definitiva. Il giardino è già stato interdetto quasi totalmente tanto che i bambini proprio nei mesi più belli e caldi potranno usufruirne solo parzialmente".

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono state consegnate al Comune le firme di 185 residenti a Poggio alla Malva che appoggiano la proposta per il mantenimento del plesso della scuola materna della frazione anche con una sola sezione.

Sull’argomento interviene anche la consigliera di opposizione del gruppo "Senso Civico" Belinda Guazzini: "L’immobile da tempo presenta diverse criticità, come da noi segnalato al Comune dopo il sopralluogo dell’11 marzo scorso. Esiste un problema di sicurezza così come ne esiste uno riguardante il trasporto. Lo spostamento a Comeana permetterebbe anche la probabile formazione di una seconda sezione, viste le sollecitazioni provenienti dal territorio carmignanese che però non trovano, per più motivi, una soluzione gradita a Poggio alla Malva, per cui le famiglie optano per l’asilo privato o altre scuole. Ci risulta anche che la scuola di Comeana necessiti di lavori di rifinitura, ad esempio la sistemazione dei bagni".

M. Serena Quercioli