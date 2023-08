I furbetti dei rifiuti Anche le auto-civetta per scovare chi sgarra 348 sanzioni in sei mesi

Ben 7.430 controlli, 9.728 ispezioni effettuate e 348 sanzioni elevate per un valore totale di quasi 40mila euro. Questi in sintesi i numeri dell’intensa attività portata avanti nella provincia di Prato dagli ispettori ambientali di Alia nei primi 6 mesi del 2023. Numeri che riguardano principalmente il Comune di Prato (6.883 controlli, 9.222 rifiuti ispezionati, 318 sanzioni, 19 segnalazioni penali) e quello di Montemurlo (547 controlli, 506 rifiuti ispezionati, 30 sanzioni), visto che a Poggio a Caiano il servizio degli ispettori è partito da poche settimane.

Un impegno importante, quello degli ispettori ambientali, che sono operativi in 24 Comuni nel perimetro dell’Ato Centro (la squadra in totale è composta da 35 persone). Nel complesso, infatti, nel periodo che va da gennaio a giugno 2023, i 35 ispettori hanno effettuato 31.242 controlli (una media di oltre 173 controlli al giorno) e ispezionato 33.099 rifiuti. Un’attività che ha portato a elevare 1.432 sanzioni (una media di circa 8 al giorno) per un controvalore di 188.539 euro, oltre a 116 segnalazioni alla polizia giudiziaria su reati penali commessi in materia ambientale. Tra i loro compiti, verificare il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti, ma anche ispezionare sacchi e materiali abbandonati così da rintracciare i responsabili e procedere a multarli, oltre a segnalare alla polizia giudiziaria abbandoni di rifiuti speciali compiuti dalle attività produttive, veri e propri reati che hanno risvolti penali. Gli ispettori svolgono inoltre controlli e verifiche a seguito di segnalazioni pervenute dalle amministrazioni comunali. Nella provincia di Firenze, area dove più numerosi sono i Comuni che hanno attivato il servizio, i controlli sono stati 20.070, con l’ispezione di 19.213 rifiuti e 819 sanzioni. Infine, nella provincia di Pistoia gli ispettori hanno svolto 3.742 controlli su 4.158 rifiuti, con 265 sanzioni comminate.

Fra le irregolarità riscontrate più di frequente: l’errato conferimento dei rifiuti, l’abbandono fuori dai contenitori, l’esposizione di altre tipologie di rifiuti alle postazioni interrate di carta e cartone, la mancata differenziazione dei rifiuti, l’utilizzo improprio dei cestini e l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito domiciliare o non sono state rispettate le modalità indicate in merito al giorno di ritiro. "Gli ottimi risultati ottenuti in questi anni di attività ci dicono che il lavoro svolto dagli ispettori ambientali si è rivelato fondamentale per la crescita della raccolta differenziata e per una sempre migliore gestione dei conferimenti, non solo attraverso lo strumento dei controlli e delle sanzioni ma anche grazie alla capillare opera di informazione svolta sul territorio", commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia. "Quello che auspichiamo è che il progetto, viste le grandi potenzialità mostrate, possa ulteriormente crescere e rafforzarsi e in quest’ottica possiamo immaginare un maggiore coinvolgimento delle Province che, utilizzando anche lo strumento delle polizie provinciali, potrebbero svolgere un prezioso ruolo di impulso e coordinamento dell’opera degli ispettori ambientali, soprattutto a supporto dei Comuni più piccoli. Più realtà riusciremo a coinvolgere, maggiore sarà l’efficacia delle azioni che metteremo in campo".