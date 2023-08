I fratelli Cecchi, arte di famiglia Tra musica, cinema e territorio

Non c’è talento pratese che non abbia omaggiato Francesco Nuti negli ultimi tempi. Una bella abitudine che vale anche per Gabriele Marco Cecchi, musicista, scrittore e sceneggiatore nato e cresciuto in provincia, tra Poggio a Caiano e Carmignano. Insieme al fratello Samuele, Gabriele ha riproposto recentemente alcune delle canzoni più celebri di Cecco da Narnali, molte delle quali composte dal fratello Giovanni, legate ai tanti film di successo. "L’omaggio a Francesco organizzato dal Comune di Carmignano, è stata una serata indimenticabile: piazza Matteotti era stracolma", ricorda. E non si può scindere tutta la sua produzione artistica, dall’apporto fondamentale che ogni volta il fratello Samuele è pronto ad offrire. "Con mio fratello Samuele c’è da sempre una intesa incredibile, nata in casa e poi proseguita nella musica e nel cinema – racconta –. Il progetto cantautorale dei fratelli Cecchi sta andando alla grande grazie anche all’ultimo album Guardando più in là che su Spotify ha superato i centomila ascolti. La collaborazione continua anche nel cinema perché Samuele è autore di tutte le musiche di tutti i progetti in cui sono coinvolto. Insieme da molti anni dirigiamo la Filarmonica Giuseppe Verdi di Poggio e abbiamo lavorato al recupero di alcuni brani della tradizione del territorio mediceo". Ma c’è un altro rapporto professionale che ha accompagnato il percorso di Gabriele in tutti questi anni: quello con il regista Massimo Smuraglia. "Per lui ho scritto diverse sceneggiature – ricorda –. Per esempio Margherita, il medio metraggio dedicato a Margherita Datini, film vincitore di un premio al Montecatini International Film Festival 2022. Gli ultimi lavori sono stati Vite parallele e Il disegno. A Smuraglia mi lega l’attenzione per la storia del nostro territorio".

Non solo scrittore e musicista Gabriele ma anche docente di scrittura cinematografica alla scuola Anna Magnani. "In me la dimensione didattica e quella artistica convivono come due facce della stessa medaglia. Quando insegno agli adulti mi soffermo sul rapporto tra cinema e letteratura. Con i ragazzi la mia priorità è aiutarli a leggere criticamente la realtà che li circonda". E in futuro? "Di certo c’è ancora tanta musica con tanti concerti. Ho però un racconto nel cassetto, pronto ad essere trasformato in una nuova sceneggiatura", conclude.

Federico Berti