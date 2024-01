I finanzieri diventano attori. Sul palco per solidarietà

I finanzieri sono pronti a togliere, per un giorno, la divisa delle Fiamme Gialle, e a indossare gli abiti di attori. Per solidarietà. "Noi con voi" è il messaggio che la Guardia di Finanza tiene a far arrivare ai cittadini. E proprio con questo spirito è stata promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato un’iniziativa speciale: il 24 gennaio alle 21 i militari in servizio nella nostra città saliranno sul palco portando in scena uno spettacolo teatrale dal titolo "Pensione O’ Marechiaro". Si tratta di una commedia leggera, scelta proprio per regalare a tutta la cittadinanza il sorriso necessario per rialzare la testa dopo il periodo complicato e doloroso dell’alluvione. Tutti i dettagli dell’evento, dalla realizzazione delle locandine alla cura degli aspetti organizzativi e gestionali, sono stati curati dai finanzieri di Prato, pronti a improvvisarsi attori, svelando tutto il lato umano e i forti valori che stanno dietro la divisa. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo della prefettura, dsl Comune di Prato e dalla Provincia, che hanno offerto il patrocinio per l’evento.

Lo spettacolo "Pensione O’ Marechiaro" si terrà dunque il 24 al Teatro Politeama Pratese. La platea sarà gremita di studenti, e lo spettacolo è aperto a tutti coloro che intenderanno assistervi, contribuendo così alla iniziativa solidale. Sì perché i fondi raccolti saranno devoluti sia alla Fondazione Ami Prato, impegnata nel sostegno al percorso materno-infantile dell’Azienda Sanitaria Locale, sia agli studenti colpiti dall’alluvione, tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Consulta degli Studenti di Prato.

Proprio la Consulta è l’organo individuato quale referente per gli istituti scolastici cittadini e avrà il compito di destinare le risorse raccolte grazie allo spettacolo teatrale all’acquisto di dispositivi digitali utili all’apprendimento, come computer e tablet, dispositivi che andranno agli alunni colpiti dall’alluvione.

Insomma, la data da segnare sul calendario è quella del 24 gennaio. Ma i canali per le donazioni, come spiegano gli organizzatori dell’evento, sono già aperti anche per coloro che non potranno essere presenti al Politeama. Sarà sufficiente contattare direttamente gli enti interessati attraverso le seguenti mail istituzionali:  [email protected]  [email protected]