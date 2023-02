I film di oggi nelle sale A Terminale da domani la rassegna con il Cai

Oggi al cinema Eden sono tre i film in programmazione: Tramite amicizia 16 - 18.15 - 21; Gli spiriti dell’isola 16 - 18.15 - 21; Tar: 17 - 20.30. Al Terminale i titoli sono invece due: Marcel. The Shellealle 19 e Decision to leave alle 21.15. Il Garibaldi Milleventi propone Triangle of sandess alle 20.30. Infine, tre i film al cinema Pecci: Memoria alle 17 in versione originale con sottotitoli, Sciuscià alle 19, Tutta la bellezza e il dolore alle 21.15 in versione originale con sottotitoli.

Tra le rassegne in programmazione ce n’è una che prenderà il via domani sera alle 21.15 al Terminale. Si tratta di "L’alto conosce il basso", dedicata alla montagna, alle esplorazioni, al viaggio, alle culture lontane e all’ambiente. Il ciclo è curato da Francesca Maestrelli ed è realizzato in collaborazione con il Cai, l’Arci e il Gruppo trekking Storia Camminata Montemurlo. Il primo titolo del cartellone è L’ultima vetta, un documentario di Chris Terrill dello scorso anno (la durata è di cento minuti) che racconta la storia dell’alpinista trentenne Tom Ballard, scomparso insieme a Daniele Nardi mentre tentavano di salire sulla cosiddetta montagna assassina, il Nanga Parbat, in Pakistan, nel febbraio 2019.