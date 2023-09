I FILM DI OGGI

Al cinema Eden, dalla mostra di Venezia arriva "Io capitano", per la regia di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna. Il film racconta la storia di Seydou e Moussa, giovani cugini nati e cresciuti a Dakar. Il loro sogno è diventare star della musica in Europa. I due sono determinati, e di nascosto intraprendono la loro grande impresa. C’è ancora all’Eden il film "Oppenheimer" (orari 17-21 per entrambi). E’ possibile vedere anche "Jeanne Du Barry – La favorita del re" (fino a domenica 10) 17 e "L’ordine del tempo" (fino a Domenica 10) 21.