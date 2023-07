I film di oggi

Al Castello stasera alle 21,45

l’ultimo film di Pupi Avati, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario". Ottima la scelta del cast, primo fra tutti un grande Gabriele Lavia che vorremmo vedere più spesso sul grande schermo. Al suo fianco una Edwige Fenech in splendida forma. Ruoli da non protagonisti per Massimo Lopez, Cesare Bocci e Lodo Guenzi, più famoso come cantante leader del gruppo Lo stato sociale. Al cinema Eden di via Cairoli continua invece la programmazione di "Indiana Jones e il quadrante del destino" alle 21 e di "Rido perché ti amo", sempre alle 21.