i film di oggi

Questa sera alle 21.45 sul grande schermo del Castello dell’Imperatore ritroveremo l’ultima star del cinema francese Louis Garrell, lanciato venti anni fa da Bernardo Bertolucci in "The dreamer". Oggi maturo attore e discreto regista. Il suo "Innocente" conferma il suo talento. il film racconta la storia di una donna convinta che il marito abbia abbandonato la vita criminale, mentre il figli non è d’accordo.

Nel cast oltre a Garrell anche Roschdy Zem e Anouk Grinberg. Doppia la proposta odierna del Cinema Eden con "Elemental" ed "Indiana Jones e il quadrante del destino", entrambi alle 21. Chiuso il cinema Pecci.