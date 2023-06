I FILM DI OGGI

Questa sera alle 21.45 sul grande schermo del Castello dell’Imperatore ci sarà "The Fabelmans" (foto) il film più autobiografico di Steven Spielberg. Storia di un adolescente, della sua passione per il cinema, di una famiglia che si sta sgretolando.

Il Cinema Pecci propone l’anteprima nazionale di "Mad God" (alle 21), "La casa. Il risveglio del male" per il ciclo horror (alle 16.30 in lingua oroginale con sottotitoli) e "Rapito", l’ultimo gran bel film di Marco Bellocchio (alle 18.30). Infine, al cinema Eden "The flash" (alle 17 e alle 21) e "2 matrimoni alla volta" (alle 17 e alle 21).