I film delle feste: "Foglie al vento" al Terminale

La "perla" del Natale 2023 è rappresentata dal nuovo film di Aki Kaurismaki, regista finlandese amatissimo dai cinefili doc. Con "Foglie al vento" in programmazione al Terminale (il 23 ore 18/19.40/21.15; il 24 ore 16.20/18/19.40/21.15; Natale ore 18/19.40/21.15) il maestro del cinema che viene dal freddo, continua a comporre uno splendido mosaico del suo mondo e della sua gente, quegli ultimi che saranno ultimi per sempre, che neppure desiderano diventare primi e che forse non ne hanno neppure le ambizioni e le capacità. Il mondo di Kaurismaki è quello delle periferie del nord Europa, dei ritmi giornalieri scanditi dalle bevute al bar e, questa volta, anche di frequentazioni nei cineclub. Due "anime di notte" che si incontrano e si perdono, nella speranza di attutire la propria solitudine. Il suo stile, la sua calligrafia è assai rigorosa. I "movimenti" sono tutti nell’anima dei due protagonisti. Uno stile essenziale, tutto personale, facilmente riconoscibile dopo due inquadrature. Si "trattiene" anche Woody Allen e il suo "Colpo di fortuna" che in realtà assomiglia di più ad un "colpo di sonno" visto il deja-vu che fa del suo autore, un autore stanco senza più molte idee (il 23 e il 25 ore 16). Comunque sia, grazie caro Woody per tutto quello che ci hai regalato. All’Eden ecco il nuovo Disney, "Wish" (ore 16/18) a cui si aggiungono "Wonka" (ore 18.15/21) nuova versione de "La fabbrica di cioccolato con Timothèe Chalamet, "Ferrari" (ore 16/18.30/21) ed infine "Santocielo" con la coppia vincente al botteghino Ficarra & Picone (ore 16/21). Domenica 24 non sarà effettuato l’ultimo spettacolo delle 21. Tanto altro buon cinema al Pecci col proseguimento di "La chimera" (il 23 ore 18.30) quarto lungometraggio di Alice Rohrwacher (il meno riuscito) e lo splendido "Il male non esiste" (il 25 ore 19.50) Da Ryusuke Hamaguchi, lo stesso regista di "Drive my car" che nel 2022 vinse l’oscar nella categoria "miglior film straniero". Tra le novità, ecco "Tutti a parte mio marito" commedia francese che ironizza sulla moda di iscriversi e frequentare le app di incontri alla ricerca di un "risveglio dei sensi" (il 23 ore 21.15 il 25 ore 21.45) Dal 28 "Il maestro giardiniere" (ore 17.10). Un piacere ritrovare Sigourney Weaver in splendida forma.

Federico Berti