I film classici in onda su Tv Prato

Tv Prato lancia un nuovo format: "Stasera ti porto... il cinema", il contenitore del canale 75 che andrà in onda tutti i sabati sera, a partire da domani, alle 20.55. Il film trasmesso il sabato sera verrà poi replicato la domenica alle ore 14.30. Sarà l’occasione, per tutti i telespettatori, per assaporare grandi successi del passato ed emozionarsi con intramontabili pellicole, in bianco e nero e a colori. Si inizia appunto domani con "Mr. & Mrs. Bridge", film del 1990 diretto da James Ivory, con Paul Newman. L’11 novembre arriva un grande classico: "Vacanze romane", pellicola degli anni Cinquanta interpretata da Gregory Peck e Audrey Hepburn (foto). Richard Gere sarà il protagonista del sabato sera del 18 novembre con "Rapsodia in agosto", film giapponese del 1991 diretto da Akira Kurosawa. Si chiude il mese di novembre, sabato 25 novembre, con "Il domani di Laura", film scritto e diretto da Costantino Maiani, con protagonista l’attrice pratese Valentina Banci. Un racconto intenso e drammatico che affronta con coraggio il delicato tema della violenza sulle donne, proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ogni pellicola sarà anticipata da una breve introduzione a cura di Massimo Smuraglia, direttore della scuola di cinema Anna Magnani. La programmazione proseguirà nei mesi successivi. Intanto, sempre a partire da novembre, ogni martedì e giovedì alle 14, dopo il tg del giorno, andrà in onda "Amico gatto", tredici puntate dedicate all’universo felino. Si parte martedì 7 novembre.