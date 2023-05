I falsari dei grandi marchi Processo al via dopo anni

Ha preso il via ieri il processo che vede alla sbarra degli imputati otto italiani ed un cittadino di nazionalità marocchina, accusati a vario titolo di reati pesanti, quali associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, alla falsificazione di minuteria metallica e accessori (come principalmente fibbie) necessarie alla realizzazione di cinture e borse prodotte da grandi griffe della moda nazionale ed internazionale. I fatti a cui si riferisce il procedimento risalgono agli anni 2017 e 2018. Il processo ha mosso i primi passi ieri davanti al tribunale di Prato e al pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli imputati sono residenti fra Carmignano, Poggio a Caiano, Empoli e Lastra a Signa: a loro è contestato, a vario titolo, anche il reato di ricettazione, oltre che di falsificazione di accessori griffati. Le parti offese nel processo sono nomi di primo piano nel panorama della moda internazionale, quali Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Celine, Chloè, Ferragamo Fendi, Prada, Balengiaga logistica, Hermes, Yves Saint Laurent logistica, Bulgari.

Insomma il gotha del fashion system che è finito per essere danneggiato dal sistema di contraffazione e smercio di fibbie ed altra minuteria metallica.

Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori che hanno eseguito le indagini sul caso, alcuni degli imputati avrebbero

istituito un vero e proprio sodalizio capace di soddisfare tutti i passaggi della produzione di merce falsificata. A partire dall’azienda, che aveva sede a Carmignano e di proprietà di uno degli imputati italiani, in cui sarebbe stato materialmente svolto il trattamento ed il rivestimento dei metalli arrivando alla realizzazione di accessori e minuteria metallica contraffatta necessari per fare cinture e borse apparentemente prodotte da alcuni dei brand, oggi parte offesa nel procedimento giuridico.

Obiettivo dell’associazione così costituita era, secondo gli investigatori, di mettere in commercio un numero indefinito di manufatti contraffatti, causando un ingente danno economico e di immagine alle case produttrici dei marchi e all’economia legale. Una volta avviata l’indagine, gli investigatori nelle diverse perquisizioni messe a punto sono riusciti a trovare beni contraffatti e accessori, come stampi, punzoni dei vari marchi, sacchetti, cartellini, scatole con i loghi delle griffe, tiralampo, pellame, stoffa, bottoni metallici. Sono stati trovati anche altri prodotti finiti, come sciarpe, foulard, portafogli, borse e cinture, tutti con i marchi di alta moda. Materiali che sono finiti sotto sequestro.

Sa.Be.