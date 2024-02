I Dragons lottano per il salto di categoria: verso il girone unico a 8 squadre

Ultima gara della prima fase in serie C maschile. I Dragons, con l’ormai certezza di potersi giocare un posto al sole e di rimanere in corsa per il salto di categoria nella seconda fase, forti del loro terzo posto solitario in graduatoria, andranno a far visita, oggi pomeriggio alle 18.30, a Bottegone per prepararsi al meglio alla fase successiva, che davvero determinerà se la Sibe Gruppo Af Prato riuscirà o meno a lottare per il salto di categoria. Le squadre classificate dal primo al quarto posto di ognuno dei due gironi attuali saranno infatti ammesse alla seconda fase per giocarsi la serie B Interregionale. Seconda fase che sarà composta da un girone unico da 8 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase, con le squadre dello stesso girone che quindi non si rincontreranno. Al termine della fase le squadre classificate ai primi 4 posti del girone saranno ammesse ai play off per la promozione in serie B Interregionale; Le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto saranno ammesse ancora alla Serie C Unica.

In campo oggi pomeriggio, fra le mura amiche delle Toscanini, anche l’Union Basket Prato targata Sim Tel, che sempre alle 18.30 ospiterà la Fides Montevarchi. Anche per i ragazzi di coach Paoletti questa ultima partita sarà poco significativa. I pratesi , attualmente noni, giocheranno la seconda fase per rimanere in serie C unica. In questo caso ci saranno due gironi da 7 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase.

Al termine della seconda fase le squadre classificate ai primi 2 posti di ogni girone saranno ammesse alla Serie C Unica 2024/2025. Le squadre classificate dal terzo al sesto posto di ogni girone saranno ammesse ai play off per la permanenza in Serie C, mentre le altre retrocederanno in Divisione Regionale 1.

L.M.