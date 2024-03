I diari dei parroci tra le bombe. In città e Vallata

Carta, penna e fiumi di inchiostro per lasciare ai posteri memoria del dolore che fu. In mostra i diari di guerra dei parroci sono affidati alle pagine dei "Liber Cronicus". Come quelli ripescati dalla Badia di Vaiano o dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Filettole, distrutta dalle bombe. Alla Val di Bisenzio è dedicata una sezione specifica: non solo le bombe degli alleati, ma anche le mine dei soldati tedeschi ridussero in macerie luoghi sacri come la chiesa di Luogomano. Per la vicinanza a obiettivi militari come la Direttissima e la Linea gotica, lassù le chiese rurali subirono pesanti danni. Arte che muore e rinasce sotto le macerie: fra gli oggetti in mostra, due vasi realizzati con bossoli di proiettili e donati dai soldati americani alla Badia di Vaiano. "Come Cdse abbiamo sempre lavorato su questi temi", dice la vicepresidente Maria Lucarini.

Dalla Vallata a Poggio, dove molti tesori pratesi trovarono riparo alla villa medicea. Domenica 17 marzo, alle 15, la prima visita guidata alla mostra (le altre 14 aprile, 12 maggio e 25 luglio, sempre alle 15; costo 15 euro, incluso biglietto del museo). Tappa anche nei luoghi colpiti dai bombardamenti del 1944: domenica 24 marzo visita alla chiesa di Filettole, il 6 aprile alla chiesa di San Bartolomeo, il 13 aprile alla chiesa dello Spirito Santo e domenica 5 maggio alla chiesa di Sant’Agostino (inizio sempre alle 15). Infine, tre incontri di approfondimento: il 13 aprile, alle 16, Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione parlerà di "Deportati e deportatori. I pratesi nello sciopero del marzo 1944". Marco Ciatti, già soprintendente dell’Opificio delle pietre dure, approfondirà il tema "Il patrimonio artistico a Firenze durante la guerra" mercoledì 15 maggio e giovedì 11 luglio (alle 21) conferenza di Alessia Cecconi su "Botticelli e Piero della Francesca in guerra. Alcuni casi di salvataggi eccezionali".

m.l.