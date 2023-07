I Dem e gli Incontri a Prato per Individuare il Candidato Sindaco Il Partito Democratico di Prato inizia il percorso di individuazione del candidato sindaco per le elezioni del 2024. Incontri con le categorie economiche, sindaci, circoli e associazionismo per arrivare a un nome condiviso. Nomi possibili: Bugetti, Santi, Squittieri, Ciuoffo e Faggi. Centrodestra in attesa.