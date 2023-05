"I dati non mi tornano" Bosi dubbioso sul 118

Non si placano le polemiche sul 118: il sindaco Primo Bosi, è più determinato che mai nel ribadire la richiesta di un sanitario sui mezzi di soccorso e che sia 7 giorni su 7. Ha dato l’idea del "contentino", infatti, la nuova decisione della Asl di concedere a Vaiano l’infermiere h12 solo nel fine settimana e il passaggio al nuovo sistema è avvenuto lo scorso weekend, che, secondo i dati arrivati al sindaco, è stato "sottotono". "C’è stato del movimento di persone in Vallata questo fine settimana – spiega Bosi – per via del Da Piazza a Piazza e della gara di enduro a Schignano, ma comunque erano situazioni a rischio controllato. Diverso il discorso quando i visitatori arrivano in autonomia. Quindi ben venga l’infermiere il sabato e la domenica, che fra l’altro ci ha permesso di tenere a disposizione della alta Valbisenzio il medico di Vernio, ma i dati, compresi quelli arrivati ieri, dimostrano che la maggiore necessità è durante la settimana, con le fabbriche aperte e il traffico dei pendolari". E proprio sui dati, che da gennaio stanno arrivando ogni giorno al Comune, Bosi si impunta. "Ho chiesto di poter vedere i dati di tutta la Valbisenzio e non mi è stato risposto. Ho mandato due Pec, in cui ho anche chiesto di sapere se l’infermiere solo il fine settimana fosse solo temporaneo. Così mi chiedo se da parte della Asl ci sia la volontà di nascondere qualcosa". Perplessità e richieste che Bosi la prossima settimana andrà ad esporre all’assessore regionale Bezzini. Il 23 alle 21, poi, Bosi e la giunta incontreranno sul tema i cittadini, con un consiglio comunale straordinario sul 118.

Claudia Iozzelli