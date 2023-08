"I dati fanno impressione Non si può tacere ancora"

Dati ufficiali dell’anagrafe: al 30 giugno gli stranieri residenti a Prato sono il 24,3% degli abitanti. Se poi includiamo anche la possibile presenza di circa 15mila cinesi clandestini e di circa 5mila clandestini di altre etnie, gli immigrati rappresentano quasi un terzo della popolazione. Gli italiani hanno età medie molto più alte e infatti diminuiscono, anno dopo anno. Quanto tempo ci vorrà prima che gli stranieri diventino il 50% degli abitanti? La cosa che mi lascia basito è il silenzio assordante della politica locale di fronte a questi numeri. Non sto sentendo ancora una sola voce anche dal centrodestra che fosse preoccupata di questo fenomeno. Dal centrosinistra invece era già scontato il silenzio. Bisogna assolutamente porre un freno a questo fenomeno anche perché porta dietro tanti problemi. Lo sfruttamento dei lavoratori, le tasse che non vengono pagate, le leggi non rispettate, la concorrenza sleale. Cose che si sanno e che dico da più di 25 anni. Poi ci sono la delinquenza comune, lo spaccio di droga: non è razzismo dire che è un problema legato anche alle dimensioni da record dell’immigrazione a Prato. Basta leggere i dati, vedere la realtà senza paraocchi.

Nel 2011 lanciai una proposta: negare il rinnovo del permesso di soggiorno a chi non paga le tasse. Si potrebbero così responsabilizzare anche i tanti lavoratori in nero, extracomunitari sfruttati che sono presenti sul territorio, che potrebbero – dovrebbero – pretendere di essere regolarizzati per ottenere il rinnovo del permesso. E’ una proposta sulla quale andrebbe fatta una riflessione. Non dimentichiamo che all’interno della sola comunità cinese c’è un’evasione fiscale annua di circa un miliardo di euro, stima fatta dall’Irpet regionale negli anni scorsi. E poi sappiamo benissimo quanto incidono sul nostro sistema sanitario i clandestini e anche i regolari evasori. E non soltanto sul sistema sanitario ma anche per quanto riguarda i tributi locali puntualmente evasi, come la Tari.

Fa male leggere le cronache di questi giorni: siamo già al quarto operaio pakistano di ditte cinesi aggredito. Biffoni e gli altri, com’è nel loro Dna, parlano di caporalato e hanno paura di menzionare la mafia cinese. I sindacati, invece, si appellano al famoso protocollo anti- sfruttamento, mentre mi accusavano di essere un razzista quando andavo a sequestrare i capannoni al cui interno c’era lo sfruttamento dei clandestini. Ipocriti. Ho combattuto veramente l’illegalità cinese, mentre venivo tacciato con termini biechi dalla sinistra e dai sindacati. Ciò che sta accadendo a Prato è indegno di una città civile, ma sono in tanti a dover fare mea culpa. Io lo posso dire

Aldo Milone

ex assessore alla sicurezza