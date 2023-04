I conti che non tornano mai "Persi 103 addetti in soli 5 anni Gli uffici statali allo stremo"

I numeri delle piante organiche in servizio negli uffici dello Stato a Prato sono impietosi: disegnano un quadro che la dice lunga su come la mole di lavoro e le esigenze della terza città del centro Italia possano essere difficilmente evase in tempi adeguati. A fare il confronto sulle presenze del personale nei periodi 2018-2022 e 2022-2023 è la Funzione pubblica della Cgil con il suo segretario generale Sandro Malucchi. "Dal 2018 al 2022 si è ridotto il personale dello Stato del 11,90% ovvero si sono ridotti gli organici per complessive 72 unità di personale - commenta il sindacalista - Nel successivo periodo 2022-2023, ovvero in un’unica annualità, vi è un’ulteriore riduzione di 31 unità di personale con un valore percentuale pari al 5,8%".

Malucchi entra nel dettaglio dei vari settori. "In tribunale, su una pianta organica di 71 unità, i presenti effettivi sono 45, con una scopertura del 36%. A questo si aggiunge una scopertura effettiva del 49% con riferimento al personale previsto dal Pnrr – chiosa – in procura, invece, su una pianta organica di 33 unità i presenti effettivi sono 23, con una scopertura del 30,30%. Al giudice di pace, poi, su 15 unità previste, gli addetti operativi sono 4 con una scopertura del 73,33%. Infine uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (Unep) su una pianta organica di 21 unità, ne conta soltanto 11 effettivi, con una scopertura del 47,62%".

Un’analisi lucida e dalla quale difficilmente si può divagare considerata la concretezza della matematica. "In cinque anni lo Stato ha ritirato dai proprio uffici periferici pratesi, riducendo così il valore pubblico e i servizi alla cittadinanza, 103 professionisti, molti dei quali trasferiti, altri invece andati in pensione. Nel medesimo periodo si è verificato un inedito fenomeno legato allo scarso appeal che il lavoro pubblico esercita sui lavoratori che, a fronte di salari non invitanti e molte volte inseriti in uffici lontani dalla loro residenza, rinunciano alla presa di servizio". Nelle ultime settimane sono stati presentati rinforzi che hanno fatto ben sperare, sia alle cancellerie – con gli annunciati sette addetti, dei quali ne sono arrivati solo tre – che all’Inps. Ma la speranza continua a cozzare contro la realtà. A proposito Malucchi punto il dito sull’Inps: "Non inganni il fatto che in questi giorni l’Inps accolga 29 nuovi addetti poiché nei prossimi quattro mesi 22 unità assegnate a Prato fruiranno della mobilità e lasceranno l’ufficio pratese, mente entro la fine del 2023 sono previsti 5 pensionamenti. Il saldo alla fine dell’anno sarà di 77 addetti a fronte dei 92 presenti nel luglio del 2019".

