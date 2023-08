I consiglieri più attivi Curcio batte i colleghi Lin fanalino di coda

Marco Curcio della Lega il più "produttivo", Teresa Lin della Lista Biffoni la meno attiva. E’ quanto emerge da un accesso agli atti che è andato ad analizzare l’attività svolta in quattro anni di legislatura, dal 27 giugno 2019 fino allo scorso 30 giugno, dai 32 consiglieri comunali presenti sui banchi di maggioranza e opposizione. Dati che si basano sulla produzione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, question time, interpellanze e accesso agli atti. Un metro di paragone che non può essere ritenuto assoluto per giudicare l’attività di un singolo consigliere comunale, anche perché chiaramente penalizza chi è in maggioranza, ma che comunque offre un metro di paragone per comprendere come si è mosso ogni singolo consigliere. Un metro di giudizio che poi è solo quantitativo, ma non qualitativo, elemento che quando si parla di politica non può essere assolutamente sottovalutato. L’accesso agli atti è stato effettuato dallo stesso Curcio, che con 633 atti presentati risulta il più attivo di tutti. Va precisato che il dato del leghista è rimpolpato da ben 108 interrogazioni in commissione, strumento poi abolito durante la legislatura, e praticamente utilizzato solo dallo stesso Curcio. Ad aumentare i suoi numeri ci sono anche ben 291 accessi agli atti, di fatto da solo ne ha presentati di più che tutti gli altri 31 consiglieri comunali presenti in palazzo.

Subito dietro Curcio in questa classifica troviamo un altro esponente dell’opposizione, il capogruppo di FdI Claudio Belgiorno con 312 atti presentati. Da parte sua lo strumento più utilizzato è stato quello dei question time, ben 140 (nessuno ne ha presentati più di lui). A completare il podio la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Silvia La Vita, con 228 atti (per lo più question time e accessi agli atti). E la maggioranza? Evidentemente questo tipo di classifica penalizza chi sostiene l’azione di governo, perché porta a far calare drasticamente la produzione di atti verso la giunta le cui decisioni, almeno teoricamente, dovrebbero sempre essere in linea col parere della maggioranza. Non mancano però consiglieri comunali del Pd attivi in aula come produzione di atti. Per un soffio a guidare la maggioranza è Martina Guerrini con 167 atti, fra cui 75 question time. Subito dietro Monia Faltoni con 165 atti presentati, di cui 66 question time. Il segretario Pd Marco Biagioni tocca quota 106 atti, mentre il meno "produttivo" in aula è Giannetto Fanelli con 76 atti. Il podio dei meno attivi comunque non vede esponenti Pd. La maglia nera va a Teresa Lin della Lista Biffoni con solo 31 atti depositati, di cui 8 mozioni, 16 odg, 6 question time e una interrogazione orale.

Poi troviamo Enrico Romei de Lo Sport per Prato con 39 atti (va annotato che paga l’essere solo nel gruppo e quindi il non avere avuto alcuna spinta di partito nella presentazione di ordini del giorno congiunti) e Silvia Norcia, consigliera indipendente, con 43 atti. Anche per lei va detto che i cambi di gruppo politico non l’hanno aiutata: in quattro anni è passata dal Pd a Demos, per poi diventare indipendente. Questi tutti i numeri degli altri consiglieri: Bartolozzi 113, Calussi 83, Facchi 90, Longobardi 93, Mugnaioni 64, Rosati 121, Sapia 156, Sciumbata 61, Tassi 164, Tinagli 114, Wong 73, Betti 92, Cocci 87, Garnier 174, Lafranceschina 145, Maioriello 126, Ovattoni 159, Soldi 107, Spada 88, Stanasel 115, con il record del maggior numero di ordini del giorno e mozioni protocollate.