I consigli per difendersi dai raggiri

La truffa è sempre dietro l’angolo. Per questi i consigli per evitare i raggiri non sono mai troppi. La a prima regola, che è anche la più semplice e banale è quella di diffidare degli sconosciuti, soprattutto se chi si presenta alla porta avanza richieste di denaro per qualche parente in difficoltà.I truffatori a volte si presentano con la scusa di voler far firmare qualche documento. Funzionari, tecnici o operatori di qualche società di servizi, forze dell’ordine, avvocati, banchieri, assistenti sociali sono solo alcuni dei travestimenti che i truffatori utilizzano per entrare in casa. Ma queste sono figure professionali che solitamente convocano la persona in sede o in ufficio, non si presentano a domicilio: quindi prestare la massima attenzione. Un altro capitolo lo meritano le truffe online. Tra i consigli degli esperti quello di non comprare su un sito clonato, ossia su un sito per tutto simile a quello originale. Il rischio infatti è di pagare ma senza ricevere davvero un bene in cambio. Solitamente, su questi siti i prodotti vengono venduti a un prezzo ben inferiore a quello di mercato. Oppure le pagine contengono errori, seppur minimi, magari nella url. Ad esempio, una pagina deve sempre contenere il prefisso https, e non http, nella sua stringa. Dunque occhi aperti e diffidare, soprattutto se l’occasione appare troppo ghiotta. Forse c’è qualcuno che vuole raggirarci: meglio verificare bene.