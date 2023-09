I confini di Prato, San Domenico e il motto delle Aquile Rosse

Le Aquile Rosse coprono la parte Sud-Ovest della città e della provincia. Questi i quartieri di riferimento che compongono il rione di Santa Trinita: Borgonuovo, Sant’Ippolito, San Paolo, Galciana, Capezzana, Vergaio, Casale, Tobbiana, San Giusto, Iolo, Macrolotto Uno, Tavola, e tutto il comune di Carmignano, Seano compreso. I riferimenti in città sono la chiesa di San Domenico, Porta Santa Trinita (e via Santa Trinita) e Porta Corte (e via san Jacopo). L’antico motto è "honor respectum ducit", mentre lo stemma è contraddistinto da un’aquila rossa in campo bianco. Ricordiamo che per acquistare i biglietti della Palla Grossa ci si può recare sul portale online CiaoTickets, oppure all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, o ancora alla tabaccheria del Parco Prato. Alcuni posti per le partite sono ancora disponibili.