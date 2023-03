I Concerti di primavera Quanti talenti sul palco con la storica rassegna targata Scuola Verdi

Tutto pronto per la 43ª edizione dei Concerti di Primavera, la storica rassegna di musica da camera organizzata dalla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata Strumentale. I cinque appuntamenti si terranno al Teatro Gabriele D’Annunzio del Convitto Cicognini, tutti di venerdì con inizio alle 21. Questa edizione dedica uno spazio particolare al repertorio per violino, violoncello e pianoforte di Brahms, proponendo quattro dei cinque trii del compositore tedesco, capolavori assoluti della musica da camera dell’Ottocento. Ad aprire la rassegna venerdì 17 marzo sarà il pianista Giovanni Nesi, cresciuto alla Scuola Verdi e perfezionatosi negli anni con Maria Tipo e Andrea Lucchesini. Nesi è considerato fra i più interessanti pianisti della sua generazione; il suo nome è legato a quello del suo concittadino Domenico Zipoli del quale ha inciso la prima esecuzione assoluta, sul pianoforte moderno, di tutte le Suite e Partite del compositore. Nesi propone un repertorio per sola mano sinistra con brani di Bach, Skrjabin, Fumagalli, Schumann, Šostakovič e di Géza Zichy, con trascrizioni di Wittgenstein, Brahms e dello stesso Nesi. Nel secondo concerto di venerdì 31 marzo sarà ospite il Trio Chagall con Edoardo Grieco violino, Francesco Massimino violoncello e Lorenzo Nguyen pianoforte. L’ensemble si è recentemente...