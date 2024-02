I Concerti di primavera. La musica americana le donne e Busoni. I fili che s’intrecciano

Cinque appuntamenti per tre fili al teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini, a partire dal 1° marzo. I Concerti di Primavera, edizione numero 44, davvero tante per una tradizione di ottima musica grazie alla Scuola Verdi e alla Camerata, offrono al pubblico tre percorsi intrecciati, proprio come i fili distinti di una trama comune. Sono quattro programmi di musica da camera e un recital pianistico, legati fra loro da tre suggestioni ricorrenti. Di queste, la prima è l’apertura del nuovo Centro studi ICAMus a Palazzo Martini. Qui sarà ospitato il prestigioso patrimonio bibliografico, documentario e archivistico del Centro Internazionale per la Musica Americana, un fondo di eccezionale valore culturale donato a Prato da Aloma Bardi. La giornata in cui questo spazio sarà inaugurato il 18 maggio, coincide col concerto finale della serie, affidato al violino illustre di Alberto Bologni, per tanti anni prestigiosa "spalla" della Camerata, e al pianoforte di Carlo Palese. Il programma concepito per questa gioiosa circostanza è ovviamente tutto americano.

La cultura musicale delle Americhe è un tratto che caratterizza anche il recital di Jacopo Taddei, giovane sassofonista già lanciato ad una prestigiosa carriera internazionale, e del pianista Filippo Farinelli, il 22 marzo. Nel loro programma intelligentemente accattivante si spazia dall’America del nord di Creston, Cowell e John Williams ai ritmi latino-americani del brasiliano Heitor Villa-Lobos e del francese Darius Milhaud, che da un’esperienza giovanile come incaricato d’ambasciata in Brasile portò con sé l’energia musicale travolgente di quel popolo e la riversò nelle sue partiture. Una di queste è il celebre Scaramouche, pagina che riesce a scatenare il samba nelle liturgie severe della sala da concerto. Anche Giuseppe Guarrera approda in America col suo pianoforte, facendoci scoprire la poesia della prima compositrice statunitense, Amy Beach, grazie all’esecuzione delle sue Cinque Improvvisazioni del 1926, uno degli ultimi lavori di questa pioniera del riscatto muliebre nella composizione musicale, territorio che per secoli è stato pressoché esclusivo appannaggio degli uomini.

Proprio le donne compositrici rappresentano un altro filo conduttore di questa rassegna. Grazie all’Ensemble Prometeo nel concerto inaugurale del 1° marzo – Grazia Raimondi violino, Michele Marelli clarinetto, Ciro Longobardi pianoforte – si potrà conoscere la figura di Galina Ivanovna Ustvol’skaja, personalità d’artista tanto impressionante quanto ingiustamente dimenticata. Le sue composizioni, circoscritte a soli 25 lavori, furono oggetto d’ammirazione incondizionata da parte di Dmitri Šostakovič, che citò proprio il Trio presente in programma in ben due sue importanti partiture, come omaggio a questa artista che fu anche l’unica allieva donna nella sua classe al Conservatorio di Leningrado. Ben due sono le figure femminili che rifulgono nel programma del Trio Rigamonti – Mariella Rigamonti violino, Emanuele Rigamonti al violoncello e Miriam Rigamonti al pianoforte – il 12 aprile. La prima, Clara Wieck, è celeberrima in quanto consorte di Robert Schumann e intima amica di Johannes Brahms. Le sue qualità di compositrice eguagliavano la sua leggendaria personalità di interprete pianistica. Ella fu davvero l’eroina dell’emancipazione femminile nel contesto musicale, la prima capace con tenace volontà e personalità formidabile a infrangere l’interdizione alla visibilità in campo musicale imposta per secoli da una società maschilista. Il Trio Rigamonti le accosta un’altra compositrice di alto rango, la britannica Rebecca Clarke, la cui altrettanto eterodossa carriera trovò proprio negli Stati Uniti una seconda patria.

L’America anche nel terzo filo dei Concerti di Primavera. In quattro appuntamenti su cinque sono presenti lavori molto significativi di un grande protagonista della musica europea a cavallo fra Otto e Novecento, l’empolese (ma a tutti gli effetti cittadino del mondo) Ferruccio Busoni, di cui ricorre il centenario della scomparsa, avvenuta a Berlino nel 1924. Il rischio che questa ricorrenza fosse oscurata da quella di un altro grandissimo toscano protagonista della storia musicale, Giacomo Puccini, ugualmente scomparso nel 1924, ha convinto gli organizzatori della rassegna a rendere omaggio a un artista che fu pianista eccelso e leggendario, filosofo della musica e innovatore visionario, compositore raffinatissimo e profeta, di cui ad esempio il 3 maggio il pianista Giuseppe Guarrera eseguirà la Ciaccona in re minore da Bach e l’Elegia n. 4 Turandots Frauengemach. Ma tra i suoi i lavori uno in particolare merita d’essere citato. È il Diario indiano, che sarà eseguito il 22 marzo, un album pianistico nel quale Busoni elaborò canti e danze dei nativi americani, ascoltati durante le sue tournées negli Stati Uniti. Egli fu uno dei primi a porgere orecchio e a far conoscere con la propria arte una tradizione musicale indigena che la colonizzazione europea rischiava di soffocare per sempre.

Il Diario indiano di Busoni è l’emblema di come i fili di questi cinque concerti siano ben intrecciati fra loro e come tutti e tre insieme si leghino a pieno diritto all’invito formulato nel titolo della stagione della Camerata in corso, "Il piacere della scoperta". Coerenti con quello spirito, i Concerti di Primavera intendono destare l’interesse e la curiosità del pubblico nei confronti di repertori troppo poco frequentati e di figure di musicisti che meritano di essere conosciuti. Il 1° e il 22 marzo, il 12 aprile, il 3 e il 18 maggio sono le date da ricordare, tutte di venerdì. I concerti inizieranno alle 21. Ingresso 8 euro, ridotto 3 euro per under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi. Biglietti al Politeama o su Ticketone.it