I compiti delle vacanze?. Al Campus invernale organizzato da Aid Prato

Fare i compiti i compiti delle vacanze di Natale? A PrismaLab ci sarà da oggi il Campus invernale organizzato da Aid Prato per i ragazzi delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. Da oggi torna infatti il "Campus invernale. Diverse strategie di approfondimento". L’appuntamento è a Prismalab da oggi e fino al 29 dicembre e poi dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 12.30. Un’esperienza che dà l’opportunità’ di unire didattica e attività ludiche per lo svolgimento dei compiti delle vacanze di Natale, all’insegna della creatività e della condivisione di strategie e metodi per l’apprendimento. Per info e iscriversi: [email protected]