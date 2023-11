I "Cinquanta, grazie" del prof Coralli

L’amore per la musica in un libro, attraverso la forza della poesia. Viene presentato il 15 novembre alle 14 nell’aula magna dell’Its Buzzi: l’autore Filippo Coralli, docente di scuola superiore di Prato (al centro nella foto con alcuni allievi), sarà affiancato dal professor Cesare Orselli, uno dei più apprezzati divulgatori di storia della musica. "Cinquanta, grazie", edito dalla prolifica casa editrice Attucci cui va il merito di interessarsi di letteratura di non comune divulgazione, è un libro di poesia che traduce (come scrive nella prefazione Orselli) "un’esistenza vissuta tutta nel segno della musica, anzi nel mistero della musica". Per "Cinquanta, grazie" si sottintende il riconoscimento a tutti coloro "che anche solo per un momento mi hanno rifornito l’anima", come scrive lo stesso autore. Diviso in "due partiture", la prima parte del libro mette in versi storie di intime emozioni suscitate da compositori: da Mahler a Cajkovskij, da Debussy a Schubert, emozioni messe in moto dalle magiche bacchette di Klemperer, Sinopoli, Abbado. La seconda parte s’allontana dal vissuto musicale ma conserva la musicalità dei versi, concludendo con quel saluto ironico del Falstaff verdiano: "Scorre, ribolle, bolle, brucia, riluce, sfavilla, scintilla…" Una poesia di straordinaria intensità che il professor Orselli consiglia di leggere.

G.G.