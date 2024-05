I candidati sindaco a confronto. La road map di Confcommercio

Confronti fra i candidati a sindaco per discutere dei problemi del settore. E’ il programma di Confcommercio, nella road map di avvicinamento alle amministrative di giugno. Il confronto per il Comune di Prato è in programma per giovedì 30 maggio alle 15 all’Art Hotel (via della Repubblica 289), moderato dal caposervizio de La Nazione, Leonardo Biagiotti, e Giorgio Bernardini (Corriere Fiorentino), mentre un secondo confronto in presenza (la data è in corso di definizione) si svolgerà per il Comune di Montemurlo. Alle urne andranno anche Vaiano, Vernio e Cantagallo: per ciascuno di questi territori l’associazione affronterà con i candidati le questioni che più da vicino coinvolgono i settori del commercio, del turismo e dei servizi, un blocco estremamente rilevante sul territorio – dove il solo terziario è rappresentato da oltre 14mila imprese attive - alternandosi tra incontri e interventi su singoli temi.

"Sui territori di competenza – è il commento del direttore dell’associazione Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini – Confcommercio rappresenta oltre 8mila soci. È di tutta evidenza, quindi, che l’associazione si qualifichi necessariamente come uno tra gli interlocutori prioritari. Eserciteremo, in questo senso, un ruolo di orientamento nei confronti dei futuri amministratori, nel rapporto con i nostri associati. Questi momenti di confronto ci aiuteranno a scendere nelle dinamiche peculiari dei singoli Comuni chiamati al voto, ma ci offriranno anche uno sguardo più esteso, che si allunga verso le strategie di sviluppo competitivo dei territori".

"Negli ultimi anni – conclude Tempestini – le imprese dei nostri settori sono state messe a dura prova. La crisi energetica, l’aumento dei costi delle materie prime, la curva dell’inflazione e, non ultimo, le calamità naturali, hanno incrinato il lavoro quotidiano di un tessuto economico vitale per tutta la provincia di Prato. Il futuro che intendiamo contribuire a disegnare, di concerto con tutti gli altri stakeholder, vuole essere sempre più sostenuto da visione, competenza e managerialità. È l’unica strada possibile per rafforzare il nostro brand territoriale".

bl