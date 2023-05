I bus degli studenti Scoprire la città sui mezzi pubblici

Un progetto per incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche per fornirgli gli strumenti per imparare a spostarsi in autonomia. E’ l’iniziativa didattica "Va dove ti porta il bus", promossa da Autolinee Toscane in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Ben 55 le classi in tutta la regione che hanno aderito al progetto lanciato dalla società fra primarie e secondarie. A Prato ne sono parte integrante quinta A, B e C della primaria Puddu e seconda A e D della media Don Bosco.

Questi studenti hanno già fatto la propria uscita in bus utilizzando la linea della Lam blu partendo dalla fermata vicino alla scuola di Maliseti. "Durante il viaggio i bambini hanno conosciuto una nuova realtà a loro vicina ma da molti non considerata, ovvero quella dello spostarsi in autobus – spiegano da Autolinee Toscane –. Hanno potuto osservare molti monumenti e strade della città: le Mura, Porta Pistoiese, la chiesa di San Domenico, la cattedrale di Santo Stefano, piazza Mercatale, piazza San Marco, la stazione centrale fino ad arrivare al capolinea al Centro di arte contemporanea Pecci".

Dopo una breve sosta i bambini hanno ripreso l’autobus di ritorno e durante il tragitto hanno potuto vedere il Cassero medievale, il Castello dell’Imperatore, la chiesa di Santa Maria delle Carceri, quella di San Francesco, Palazzo Datini proseguendo il viaggio fino al rientro a scuola.

I luoghi ed i monumenti storici di maggiore interesse saranno studiati e analizzati in un ultimo incontro nel quale i bambini saranno coinvolti nella redazione di testi e nell’elaborazione di disegni. Il materiale realizzato sarà esposto nei punti di contatto con l’utenza dei bus per trasformare l’esperienza del trasporto pubblico in un momento di accoglienza e di apprendimento. "L’uscita didattica è stata molto positiva – è il commento dell’insegnante delle Don Bosco, Emanuele El Basri, che ha accompagnato i ragazzi – Gli studenti hanno apprezzato molto l’esperienza e per alcuni di loro è stata la prima occasione di prendere il bus o di vedere determinati luoghi della città".

re.po.