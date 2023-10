"I bambini cercano la normalità"

Tra i primi pensieri delle suore francescane Minime del Sacro Cuore ci sono le famiglie ed i bambini. "E’ difficile spiegare ai più piccoli che cosa significhi la guerra. Le scuole sono ancora attive, almeno per alcune ore ma sempre col timore di qualche allarme – racconta suor Fayeza – Per alleviare le paure, ho proposto a padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terrasanta, di riaprire una volta alla settimana la Fondazione Giovanni Paolo II per accogliere i bambini ed impegnarli in attività, come la danza, il karate, il canto, il teatro... un modo per distorglierli dalla grande tensione che si respira. I bambini nelle scuole francescane cantano con entusiamo all’inizio delle lezioni le parole di san Francesco, ’Dio fammi strumento della tua pace’". Le suore cercano di dare una mano alle famiglie che si rivolgono a loro per la spesa e cercare medicinali, incoraggiate dalla madre generale in linea con la missione di Francescane Minime del Sacro Cuore. "Vogliamo essere ponti di pace e speranza. In giro non c’è nessuno, ci vuole prudenza per uscire in strada – dice suor Fayeza – non possiamo tirarci indietro quando ci sono casi disperati di persone che non hanno di che mangiare. Insieme alle consorelle accompagno a fare la spesa. Ci aiutano molto le offerte arrivate dagli italiani".

Sa.Be.