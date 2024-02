"I 29 martiri di Figline insegnano a non dimenticare"

Angela Riviello, presidente dell’Anpi provinciale, spiega l’eccidio di Figline.

Cosa successe a Figline?

"Nella notte tra il 5 e 6 settembre 1944, la Brigata partigiana Buricchi scendeva dal monte Javello per la liberazione di Prato. Venne intercettata dai nazisti e nello scontro molti partigiani morirono e ben 31 furono arrestati e poi giustiziati".

Come fecero i tedeschi ad intercettare i partigiani?

"I nazisti furono avvertiti da spie fasciste della zona, che conoscevano la zona e le strade che i partigiani avrebbero percorso per tornare verso Prato".

Come avvenne l’esecuzione?

"Fu un’impiccagione pubblica, in piazza, per terrorizzare la popolazione. Il luogo è visitabile ancora oggi".

Dopo la guerra ci furono vendette?

"No, ma le cose non furono dimenticate. Vi racconto un episodio: due fratelli di Figline, partigiani, dopo la liberazione prelevarono di casa 31 fascisti. Li allinearono lungo la Bardena, come i nazisti avevano fatto loro. Li tennero lì qualche ora, terrorizzati, convinti di morire. Poi, alla fine, gli dissero: avete capito? Ora andate e non rifatelo più".

Cosa insegnano Figline e Valibona?

"Che la libertà, a volte, va conquistata e difesa. E che per costruire un paese nuovo è necessario saper “guardare avanti”. Senza per questo dimenticare".