I 16mila iscritti alla pagina Fb

Sentieri di Prato, il gruppo Facebook amministrato da Riccardo Barni, conta la bellezza di 16mila iscritti, aumentati in modo vistoso durante tutte le limitazioni da Covid. Quelle foto, i racconti delle escursioni e i consigli sono un patrimonio da condividere. In questi giorni le immagini postate sono dolorose, ma testimoniano un legame potente fra le persone e la terra. Quella pagina è diventata un punto di riferimento preziso per molte persone.

Barni è stato responsabile della sentieristica e della cartografia per il Cai di Prato fino al 2020. Fra i suoi studi anche il terreno della conquista Alleata della val di Bisenzio, di cui ha ricostruito la storia in un apposita pubblicazione. Ha curato anche la costruzione del Memoriale della Linea Gotica a Vernio.