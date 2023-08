Hub tessile e campo di Paperino Cocci: "Ritardi tutti del Comune La giunta stravolge la realtà"

"Nel Pd sono bravissimi a scaricare le proprie colpe sugli avversari politici. Certe volte, però, arrivano a stravolgere la realtà, ed è necessario riportare le cose alla verità dei fatti". Tommaso Cocci (nella foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia, contesta la ricostruzione dei fatti della giunta sulla riorganizzazione dei fondi Pnrr da parte del governo e cita come esempio il progetto dell’hub tessile. "Biffoni accusa il governo di ostacolare sia la realizzazione dell’hub che la costruzione del secondo lotto del campo sportivo del Paperino San Giorgio – dice -. Al di là che lo stesso centrosinistra è stato costretto ad ammettere che ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del governo su tagli ai finanziamenti Pnrr per Prato, ma in assoluto è una ricostruzione irricevibile. Il Paperino San Giorgio si sarebbe dovuto spostare nel nuovo campo di via Lille subito dopo la realizzazione del primo lotto dei lavori. Un cantiere partito a inizio febbraio 2021, che il Comune annunciò sarebbe terminato entro sei mesi. Tanto che lo stesso Comune sperava di fare spostare il Psg in via Lille già per l’inizio della stagione sportiva 20212022. Se ad oggi il Paperino San Giorgio è ancora in via di Baciacavallo, e di conseguenza Alia non può partire con i lavori per l’hub, la colpa è da ricercare solo nei ritardi di un cantiere lumaca, di cui a tutt’oggi non è data sapere la fine lavori".

Cocci smentisce categoricamente la ricostruzione portata avanti dal Comune. "Il secondo lotto di lavori, con gli altri due campi da calcio, inizialmente non aveva nemmeno finanziamento – prosegue l’esponente di FdI -. Poi, grazie ai fondi Pnrr, il Comune è riuscito a trovare la strada per arrivare in prospettiva al completamento dell’impianto. Quindi com’è possibile oggi arrivare ad accusare il governo di impedire lo spostamento del Psg, se quel progetto era collaterale al primo lotto di lavori finanziato dall’amministrazione comunale? Perché il Comune non ha il coraggio di ammettere i propri ritardi per quell’infrastruttura e di assumersene la colpa davanti alla società sportiva e alle famiglie? E’ troppo facile scaricare la colpa su chi governa l’Italia da un anno. Più serio sarebbe ammettere le colpe di chi da quasi dieci anni malgoverna Prato".