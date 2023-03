Hub del riciclo tessile Prato sud non molla "Casa del Carnevale? Alia dovrà fare di più"

"La disponibilità di Alia a realizzare la Casa del Carnevale di Paperino è un’ottima notizia. Questo chiaramente non cambia la nostra contrarietà alla futura costruzione in via di Baciacavallo dell’hub del riciclo tessile. Una collocazione contro cui ci opporremo sempre e in tutte le sedi". Il duplice annuncio del procedimento autorizzativo in corso in Regione Toscana per la realizzazione dell’hub del tessile e la contestuale disponibilità di Alia a realizzare la Casa del Carnevale di Paperino, non placa le proteste della zona sud di Prato. Anzi, il segretario Pd del circolo di Paperino, Alberto Scermino mette subito le mani avanti e ricorda che il quartiere non accetterà in alcun modo l’hub.

Il concetto di fondo è che la Casa del Carnevale non verrà accettata come merce di scambio. Idea ribadita anche dalla consigliera comunale Pd, Monia Faltoni. "Alia non sta regalando niente a Paperino – dice -. Gli oneri di urbanizzazione sono previsti come qualsiasi altro progetto e se fra questi rientra anche la Casa del Carnevale allora ben venga. Ma non sia considerata merce di scambio, perché noi restiamo contrari alla collocazione individuata da Alia e dal Comune. Non solo. Ricordo anche che ci sono tanti altri interventi in attesa in zona, e quindi non ci si fermi qui con le opere derivanti dagli oneri di urbanizzazione. In fondo l’hub, come ribadito dai vertici di Alia, si sarebbe fatto a prescindere, e ora che si è voluto accelerare l’operazione per assicurarsi 3,6 milioni di euro di fondi Pnrr, a discapito di una collocazione alternativa dell’impianto, allora è giusto che gli investimenti nella zona sud di Alia siano molto più consistenti rispetto alla sola Casa del Carnevale di Paperino".

Chi invece sta provando a convincere la Regione a fermare il progetto è l’associazione Atto Primo che ha presentato una serie di osservazioni durante la fase di valutazione di assoggettabilità a Via dell’impianto. "Alla Regione abbiamo contestato collocazione e reale utilità del macchinario a infrarossi – spiega Luca Soldi, consigliere del circolo Arci di Cafaggio -. La prima cosa da salvaguardare è la salute dei cittadini, e poi anche l’interesse pubblico scongiurando un Creaf bis. D’altronde la stessa Commissione Europea sottolinea come quella tecnologia abbia dei limiti nella selezione dei capi usati". Intanto nella procedura in corso in Regione, si è già espressa Arpat, che ha chiesto una serie di prescrizioni sul progetto. Se da un lato non vengono individuati impatti su flora, fauna ed ecosistemi, dall’altro si mostrano dubbi urbanistici visto che una parte del terreno è ancora a verde sportivo. Poi si sottolinea come non sia chiara la nuova posizione dei pozzi che verranno spostati rispetto a quelli coinvolti nel cantiere, e si chiede di valutare meglio l’impatto dell’impianto con la falda. Viene richiesta una precisa valutazione dell’impatto acustico in fase di cantiere e post opera e infine si chiede di mettere in sicurezza l’operato di operai prima e dipendenti poi vista l’interferenza e l’eccessiva vicinanza con l’elettrodotto.

Stefano De Biase