Hub del riciclo tessile: iter più snello? La "Via" non sarebbe necessaria

Si è conclusa in Regione Toscana la procedura di valutazione di assoggettabilità a Via (valutazione di impatto ambientale) per l’hub del riciclo tessile di via di Baciacavallo. Da Alia stanno solo aspettando la pubblicazione on line della risposta da parte dei tecnici fiorentini per capire come proseguire nell’iter di realizzazione dell’impianto per il riuso e per il riciclo degli abiti usati. Secondo le prime indiscrezioni non sembrerebbe necessaria la Via per l’hub del tessile, ma basterebbe una più semplice Aua, cioè un’autorizzazione unica ambientale. Un responso ancora da ufficializzare, ma che farebbe tirare un sospiro di sollievo ad Alia che sul cronoprogramma deve correre per rispettare i tempi del Pnrr, da cui ha ricevuto 3,6 milioni di euro di finanziamenti (per ora comunque l’iter non ha subìto alcun intoppo). Andare a Via, infatti, significherebbe passare dal ministero dell’Ambiente, e rischiare di restarci ‘intrappolati’ per mesi e mesi in attesa di una risposta (vedi la declassata al Soccorso). Per fare capire la velocità con cui Alia si sta muovendo sull’hub del riciclo tessile, basta dire che è già stata individuata la ditta che lo costruirà. Si tratta di Polistrade di Campi Bisenzio che ha presentato l’offerta più vantaggiosa. L’obiettivo cerchiato in rosso per la partenza del cantiere è quello di dicembre 2023, al massimo gennaio 2024. Ricordiamo che si tratta di un progetto da complessivi 18,9 milioni di euro, all’interno di un’area complessiva di 20.000 metri quadrati. Qui entro fine anno andrà firmato il passaggio di proprietà fra Comune e Alia. Poi andranno spostati i pozzi di Publiacqua (costo 2 milioni di euro) e a seguire andranno realizzati nuovi parcheggi e la viabilità di collegamento con le arterie di zona. L’altro nodo da risolvere è quello relativo al campo sportivo del Paperino San Giorgio. Il nuovo impianto di via Lille, da quasi due milioni di euro, procede a rilento. E questo rappresenta un problema, perché il nuovo hub almeno per una porzione insisterà proprio sul vecchio campo sportivo Comunale di via di Baciacavallo. Fino a quando non sarà pronto il nuovo impianto, quindi, il Paperino San Giorgio continuerà a giocare in via di Baciacavallo, e il progetto dell’hub non potrà trovare piena realizzazione.

Stefano De Biase