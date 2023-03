"Ho visto le stelle". A La Baracca

Domani sera alle 21 al Teatro La Baracca di Casale dopo il sucesso del suo debuitto torna lo spettacolo "Ho visto le stelle. Viaggio nello zodiaco", di e con Maila Ermini e con Nicoletta Zignani, esperta di astrologia. "Ho visto le stelle" è un viaggio del tutto inaspettato in un campo in cui il teatro non entra quasi mai. Anche se i temi dell’astrologia non sono affatto rari all’interno della letteratura teatrale del passato, oggi il teatro raramente presta il palco allo zodiaco, almeno in questa forma, ché qui vuol diventare bella provocazione, stimolo alla conoscenza, novità. "Frutto di un percorso originale e sui generis – racconta Maila Ermini –, è comunque uno spettacolo e del teatro conterrà alcuni elementi comici. Quindi, aspettatevi qualche sorpresa. Naturalmente lo consigliamo anche a chi non crede all’astrologia e rifugge gli oroscopi; anzi invitiamo in particolare gli scettici per una serata di teatro davvero insolita". La prenotazione per lo spettacolo è consigliata chiamando il 333 2713136 oppure il giorno dello spettacolo lo 0574 812363, o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

Il teatro si trova in via Virginia Frosini a Casale. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro.