"Ho un negozio a Firenze, ma..."

Angelica Indrio è arrivata da Firenze per svolgere la prova all’interno del Palazzetto dello Sport Pala Kobilika. "Nella vita faccio la negoziante. Ho una mia attività a Firenze, ma devo ammettere che la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, peraltro nella pubblica amministrazione e non lontano da casa, era troppo allettante per non provarci. E’ vero, il tempo per poter studiare per questo concorso non era molto, ma ne stavo preparando anche un altro quindi ho beneficiato di questa cosa. Però capisco il disagio a livello organizzativo o le difficoltà degli altri candidati. Ma tentare non costa nulla. Il posto fisso resta un sogno nel cassetto".

Pagina a cura di

Francesco Bocchini e Giovanni Fiorentino