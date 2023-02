"Ho sempre la pistola con me per difendermi"

Sono stati sentiti ieri i due imputati accusati di aver ucciso, nel novembre del 2021, Gianni Avvisato, bodybuilder che vivevano a Comeana, a Carmignano. Il processo a carico di Stefano Marrucci, fiorentino di 57 anni, e di Andrea Costa, manovale anche lui fiorentino di 36 anni, difeso da Mattia Alfano e Massimo Nistri, che devono rispondere di omicidio volontario. I due ieri hanno fornito la loro ricostruitone dei fatti. Costa, come ha sostenuto in fa se di indagini preliminari e come ha riferito più volte in procura, ha sostenuto di non essere stato al corrente del fatto che Marrucci avesse con sé una pistola. Lui avrebbe solo accompagnato Marrucci a Comeana e si sarebbe spaventato quando lo ha visto tirare fuori la pistola tanto da essersi subito allontanato. Anche Marrucci ha voluto dare la sua ricostruzione. "Porto sempre con me la pistola per difesa personale", ha raccontato al giudice dell’udienza preliminare. "Non avevo la minima intenzione di usarla ma quando ho visto Avvisato che mi veniva addosso ho sparato un colpo verso il basso. Non mi sono neppure reso conto di averlo colpito e sono fuggito senza sapere quello che era successo", ha detto.

La ricostruzione non ha mia convinto gli inquirenti che, invece, pensano che fra i due ci fosse una vecchia ruggine. Marrucci, che fra l’altro era agli arresti domiciliari, si sarebbe recato a Comeana per dare una lezione ad Avvisato. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito le urla e di aver visto i tre che avevano prima un violento diverbio e poi la colluttazione. Dopo poco fu udito il rumore dello sparo. Marrucci e Costa furono visti scappare e salire su un’auto rossa, quella del Costa. Quest’ultimo venne rintracciato quasi subito dai carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza a guardia delle uscite del paese. Fu rintracciato nella sua abitazione a Firenze e arrestato. Fu lui a fare il nome di Marrucci che, invece, rimase latinate per una decina di giorni. Marrucci fu arrestato con un blitz degno di un film di azione. Si era nascosto in un affittacamere a Firenze e aveva la pistola sul comodino.

Non ha mai collaborato alle indagini e solo ieri è sstato sentito. Diversa la condotta di Costa che, invece, si fece subito interrogare in Procura. L’udeinza è stata rinviata ad aprile.