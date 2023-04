Hagoromo al Pecci Giovedì le iniziative per il finissage

Al Pecci ultima settimana di apertura della mostra Hagoromo (foto) di Massimo Bartolini: giovedì dalle 17.30 sono in programma alcune iniziative speciali. L’esposizione ha offerto al pubblico una vasta panoramica sull’opera dell’artista italiano, attraverso la presentazione di una selezione di lavori di diverse epoche e forme, dalle prime installazioni degli anni ’90 al recente progetto site-specific "In là". I vari macro-temi presenti nella ricerca dell’artista – natura, narrazione, educazione, musica – hanno costituito le trame portanti di un programma di incontri, conferenze, tavole rotonde e performance, che hanno coinvolto esperti di diverse discipline, studiosi, artisti, musicisti e pubblico. Giovedì dalle 17.30 alle 18 è prevista la pPerformance sonora Ouverture per Pietro (con Pietro Riparbelli; dalle 18 alle 19 ci sarà una visita in mostra con lo stesso Bartolini; dalle 19.30 alle 21 un dialogo su musica e suono tra Massimo Bartolini e Luca Cerizza e la presentazione del disco "In là"; alle 21.30 la performance sonora Primo Movimento (con Pietro Riparbelli).

Iniziative a ingresso libero; la prenotazione consigliata su centropecci.it