"Ha vinto il rancore verso i poveri"

"Coraggio, manca poco. Tra poche ore la misura più odiata dagli italiani che non hanno problemi economici cesserà

e a 169mila famiglie, 742 pratesi verrà tolto il reddito di cittadinanza. Verrà placata la sete di vendetta degli odiatori nazionali nei confronti dei divanisti per i quali ’la pacchia

è finita’". Con una nota di piccante ironia, Carmine Maioriello, consigliere 5 Stelle, commenta il provvedimento del geverno che taglierà la misura

di sostegno ad una parte di cittadini. "Ora una parte del popolo, quella più benestante, stranamente la più rancorosa

nei confronti di chi è meno fortunato potrà gioire perché tutti i problemi del Paese magicamente spariranno.

Perché il l problema di buona parte degli italiani non sono le decine di migliaia di euro annui che intascano i parlamentari

e i loro privilegi che questo governo ha appena ripristinato (ancora più soldi), ma i 500 euro al mese di chi ha figli e non riesce ad arrivare a fine mese – aggiunge Maioriello –. Se questo paese non cambia, diventerà sempre più rabbioso, invidioso, piccolo e gretto, intollerante con chi invece avrebbe bisogno di solidarietà e non di essere condannato ed emarginato solo perché colpevole di essere diventato povero".