Ha un malore al volante Muore in autostrada

Un uomo di 79 anni, residente a Serravalle Pistoiese, è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un malore accusato mentre guidava la propria automobile sull’autostrada A11 in direzione mare. L’anziano ha accostato con la vettura spostandosi nella corsia di sorpasso al chilometro 15, fra l’uscita di Prato est e quella di Prato ovest, fortunatamente senza colpire i veicoli che stavano transitando in quel momento. A chiamare i soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili, sono stati proprio gli altri conducenti, preoccupati da quando stavano vedendo. L’uomo è deceduto subito stroncato dal malore. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia stradale, assieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade per l’Italia. Inoltre, è stato inviato l’elicottero di soccorso. Nel frattempo si è creata una coda di circa sei chilometri, che ha provocato disagi per indicativamente la durata di oltre due ore. Superate le 20, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.