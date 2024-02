Ha un arsenale in casa. Arrestato al Soccorso

Una pistola per uso sportivo completa di munizioni provento di furto denunciato in Lombardia, numerosi coltelli, machete, pugnali, oggetti da scasso tra i quali una fiamma ossidrica, una smerigliatrice e torce. E’ quanto la polizia ha sequestrato nell’abitazione di un 37enne cinese, irregolare in Italia, che è stato fermato assieme a un connazionale in via Torino, nella zona del Soccorso per un controllo. La perquisizione personale a carico del 37enne, pregiudicato e soggetto all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria, ha consentito di sequestrare un coltello a serramanico, una bustina di metanfetamina, mentre nel veicolo in sua disponibilità sono stati sequestrati un piede di porco lungo più di mezzo metro. L’uomo ha opposto resistenza al controllo provando a ostacolare gli agenti e sferrando calci tanto che, per contenere le intemperanze dell’uomo, i poliziotti sono rimasti leggermente contusi riportando ferite giudicate guaribili con 5 giorni di prognosi. Nella sua casa i poliziotti delle Volanti hanno trovato anche un’ingente quantità di materiale di probabile provenienza furtiva tra orologi, borse griffate, portafogli e argenteria oltre ad attrezzi da scasso.

Sono così scattate le manette nei confronti del cinese con le accuse di detenzione di arma provento di furto, ricettazione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo è difeso dall’avvocato Alessandro Fantappiè e oggi comparirà di fronte al giudice.