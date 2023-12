Ha aderito il 30% dei medici. Saltate visite specialistiche

Lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri ha avuto i suoi effetti anche all’ospedale pratese. La manifestazione, proclamata da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up, intende protestare contro la manovra 2024 e in particolare contro il taglio delle pensioni.

Uno sciopero che è voluto essere l’inizio di un percorso volto a difendere la sanità pubblica, tutelare il diritto alle cure dei cittadini e valorizzare i professionisti della salute.

All’ospedale Santo Stefano di ha aderito allo sciopero circa il 30% dei medici (i medici sono circa 430). E’ stata annullata una sola seduta di chirurgia programmata (in tutto cinque interventi) nella mattina e una nel pomeriggio (sette interventi ambulatoriali), eseguiti 27 interventi di chirurgia programmata normalmente funzionanti i percorsi dell’urgenza e anche il pronto soccorso non ha avuo problemi di mancanza di personale. Sono stati annullati anche sei ambulatori specialistici.