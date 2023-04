Guida auto a 15 anni e sfonda la vetrina di un negozio

Prato, 17 aprile 2023 – Ha preso l’auto del compagno della madre, che era in uno spazio condominiale, e ha ingranato la prima, peccato che sia andato a finire contro la vetrina di un negozio distruggendola. Protagonista della «bravata» è stato un quindicenne finito in ospedale in codice giallo in seguito all’incidente avvenuto in viale Galilei nel pomeriggio.

Il giovane ha preso le chiavi dell’auto che era parcheggiata in un piazzale e si è messo alla guida ma ha perso il controllo del mezzo finendo contro la vetrina. Dagli accertamenti è emerso che la macchina non era coperta da assicurazione e che il giorno precedente aveva comunque circolato. Il compagno adesso rischia una denuncia.

Sul posto è intervenuta la municipale.