Guida al Primo Maggio Corteo in centro, concerti e ostensione della cintola

Primo maggio fra celebrazioni, concerti, musei aperti a Prato e dintorni. Cosa fare domani festa del lavoro? Per i più mattinieri alle 8,30 il Comune di Prato omaggerà con una corona d’alloro il monumento dedicato ai caduti e agli invalidi del lavoro in piazza Cardinale Niccolò. Saranno presenti l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e dell’associazione Anmil. Da lì il corteo con il Gonfalone del Comune si recherà alla messa in cattedrale. Al termine il sindaco Matteo Biffoni si recherà in piazza Mercatale, da dove partirà il corteo dei sindacati Cgil, Cisl e Uil verso piazza delle Carceri. La parte religiosa della festa non si conclude la mattina ma proseguirà alle 17,30 sempre in Duomo, con l’ostensione della Sacra Cintola. Il primo maggio è l’inizio del mese tradizionalmente legato a Maria e per questo motivo, da secoli, a Prato si celebra la ricorrenza con l’ostensione del Sacro Cingolo mariano. Alle 18 viene celebrata la messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Per quanto riguarda i musei, a Prato è aperto quello di Palazzo Pretorio (dalle 10,30 alle 18,30) mentre è chiuso il Pecci. Il primo maggio c’è un’apertura in via straordinaria ma solo dalle 15 alle 19: quella del Museo del Tessuto con la nuova mostra "Kimono".

Per gli appassionati della musica alle 17,30 alla Gualchiera di Coiano (in collaborazione con l’associazione "Insieme per il recupero della Gualchiera" e la Cgil) concerto della "Chiti" con un programma completamente rinnovato con brani musicali attinti dal repertorio dell’Orchestra: oltre all’Inno di Mameli e all’Inno dei lavoratori, saranno eseguiti tanti pezzi fra cui Stevie Wonder, Mary Poppins, I’ve got you under my skin, Gilda, Saturday night fever. In provincia ci sono due proposte: la prima è il concertone "Scompiglio" a Seano. Meteo permettendo, dalle 15 alle 21 alla Pista Rossa tanta musica, divertimento, buon cibo e dibattiti a cura del Comune di Carmignano, dei circoli Arci e dell’Mcl di Seano. Ci saranno: stand gastronomico dei circoli, uno spazio dedicato ai bambini con i giochi della tradizione proposti da Cristina e la trucca-bimbi Miss Rainbow; gli stand delle associazioni locali e per tutti un bizzarro set fotografico per originali foto ricordo. Dalle 16 dibattito con i sindacati sul tema lavoro dignitoso e salario minimo, poi fino alle 22 musica con Michael Perez, Goribori, New Icon, Blebla, Frank DD and Friends.

La seconda proposta è una giornata fra cultura, storia e arte: a Poggio a Caiano è aperta la villa medicea e solo il Museo della natura morta sarà chiuso. Per prenotare le visite guidate: 055.877012. Al Museo Soffici, vicino alla villa, si può visitare la nuova mostra "Il primo Soffici" con orario 10-13 e 14,30-19. Chiuso il museo archeologico di Artimino.