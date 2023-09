Guida al cinema. Un weekend per tutti i gusti

Primo weekend d’autunno nelle sale pratesi. Il cinema Eden continua la programmazione di "Io capitano" di Matteo Garrone, grandissimo film che arriva al cuore e allo stomaco e che (forse) potrà concorrere all’Oscar come miglior film straniero (ore 17 e ore 21). Prosegue anche "Assassinio a Venezia", avventura in laguna del più celebre ispettore privato del cinema, il belga Hercule Poirot, la terza dopo l’Orient Express e la crociera sul Nilo, la meno riuscita. Poco pathos e poca suspence. In compenso una discreta performance di Kenneth Branagh, stavolta più bravo come attore che come regista (ore 17 e ore 21). Tra due conferme, una novità dal festival di Venezia: Felicità, il debutto dietro la macchina da presa di Micaela Ramazzotti, scoperta e lanciata anni fa da Paolo Virzì. Al suo primo film da regista racconta di una famiglia un po’ sgangherata, dirigendo grandi nomi come Anna Galiena, Sergio Rubini, Max Tortora e tanti altri. Una buona partenza per una nuova professione (ore 17 e ore 21). Il Terminale propone "Il caftano blu" (oggi e domani ore 18 e 21.15) e l’ultima regia di Pedro Almodovar regista talentuoso e bizzarro. Come bizzarra è la sua ultima proposta: un medio metraggio western di 31 minuti dal titolo "Strange way of life" con Ethan Hawke. Fonte di ispirazione, un brano di Amalia Rodrigues (oggi e domani ore 17 e ore 21). Per Cinefilante domani alle 10.30 "Titina".

Assolutamente da non perdere i due film che omaggiano il talento, il fascino e la bellezza di Clara Calamai, la grande diva pratese scomparsa esattamente venticinque anni fa. Lunedì alle 21 il capolavoro di Luchino Visconti "Ossessione", aaccanto a Clara un giovane e bello Massimo Girotti. Giovedì 28 alle 21 torna invece "Profondo rosso", il capolavoro di Dario Argento con cui la Calamai dette l’addio al cinema. Entrambi i film sono ad ingresso libero e saranno preceduti dal cortometraggio "Nec tecum nec sine te" del regista Massimo Smuraglia che ha riletto la figura di Clara Calamai. Al Pecci "Oppenheimer" di Cristopher Nolan (oggi alle 18 v.o., domani 20.45); "Una sterminata domenica" (oggi 21.15, domani 18.30) e "Le mie poesie non salveranno il mondo" (oggi e domani 16.30).

Federico Berti