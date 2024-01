Guida al cinema. Il grande ritorno di Wim Wenders

A meno di due anni da "Il sesso degli angeli" torna al cinema Leonardo Pieraccioni con la sua allegra brigata. In programmazione al cinema Eden ecco "Pare parecchio Parigi", azzeccato titolo per raccontare le peripezie di Bernardo, Ivana e Giovanna, un fratello e due sorelle che non si parlano da anni, interpretati dallo stesso Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua. C’è un padre morente (Nino Frassica) che non ha mai visto Parigi. Per soddisfare quest’ultimo desiderio di vedere finalmente la "ville lumiere", bisogna inventarsi qualcosa, pur tenendo conto delle precarie condizioni di salute dell’anziano. Allora ecco che l’alternativa può essere; affittare un camper e far credere al padre di essere in viaggio verso la capitale francese. Il realtà il caravan con tutti a bordo non uscirà mai da un maneggio, continuando a girarci intorno per giorni (ore 16/18.15/21). Gli altri film della multisala di via Cairoli sono; "Viaggio in Giappone" con l’ennesima ottima performance di Isabelle Huppert (ore 16/18.15/21), "The miracle club", storia di un gruppo di fedeli in viaggio per Lourdes con alcune attrici strepitose come Maggie Smith, Kathy Bates, Laura Linney (ore 16/18.15), "Enea"(ore 21), secondo film da regista di Pietro Castellitto, figlio di Sergio (presente nel cast) e della scrittrice Margaret Mazzantini. Al Terminale prosegue la programmazione di "Perfect days" (ore 17.15/21.15) nuovo film diretto da Wim Wenders che sta registrando uno straordinario successo. Di sicuro per Wenders un ritorno al cinema in grande stile. Fra le novità ecco "Yannick – la rivincita dello spettatore" (ore 15.45/19.45) mentre prosegue la rasssegna Cinefilanti con "Primi passi nella foresta", domani alle 10.30.

E sempre domenica dalle 9 alle 13 ecco "Sbarca sul pianeta verde", mercato bio e di filiera circolare, nel cortile del Terminale in via Carbonaia 31. Al Pecci, se qualcuno ancora non lo avesse visto, ecco "C’è ancora domani", scritto, diretto e interpretato dalla camaleontica Paola Cortellesi con a fianco Valerio Mastandrea (ore 19.20). "Deserto particolar" (ore 21.30), "Tutti pazzi a Tel Aviv" (mercoledì ore 16.40) e "Pacifiction" con l’osannato attore francese Benoit Magimel (mercoledì ore 18.30), completano il cartellone del Pecci.

Federico Berti