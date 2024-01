Guida al cinema . All’Eden l’atteso ’Povere creature’

Si può andare a Parigi senza andare a Parigi? E’ la teoria alla base del quindicesimo film da regista di Leonardo Pieraccioni. Per assecondare l’ultimo desiderio di un padre morente, i fratelli Cannistraci si inventano un viaggio immaginario, non uscendo mai da un maneggio sulle colline toscane. Idea vincente che purtroppo non trova gli elementi per essere supportata fino alla fine. Il camper parte con una sorta di armata Brancaleone, inventandosi l’impossibile. Ma dopo venti minuti il camper si arena, andando avanti stancamente. La "benzina della fantasia" (definizione di Pieraccioni) si esaurisce prima della fine del primo tempo, con dei vuoti di sceneggiatura, vero limite del film. Con la sua simpatia, Pieraccioni fa il possibile per salvare il salvabile. Gli va riconosciuta l’onesta di voler uscire dal "binario" della sua filmografia di successo. A quasi sessant’anni non è facile cambiare strada ma forse è doveroso, assumendosi la responsabilità di ogni rischio e di ogni risposta da parte del pubblico. Alla fine "Pare parecchio Parigi", pare parecchio Pieraccioni. Come tutti i personaggi intorno. La Francini fa la Francini, Ceccherini fa Ceccherini ma è sempre un piacere vederlo alle prese con l’ennesimo personaggio simpaticamente disgustoso. Brava Giulia Bevilacqua, ancora più bravo Nino Frassica. Per carità… tre quattro cinque risate si fanno, grazie al valzer degli equivoci e delle "bugie bianche" dette a fin di bene (Eden ore 16/18.15/21). Sempre all’Eden altre due novità: l’attesissimo "Povere creature" (ore 17/20.45) con Emma Stone e Willem Defoe diretti dal regista greco Yorgos Lanthimos e "Dieci minuti" nuovo film di Maria Sole Tognazzi con un tris di bravissime attrici (Margherita Buy, Barbara Ronchi e Fotinì Peluso, ore 16/18.15/21). Il Terminale prosegue con "Perfect days" (ore 18.50/21,15) di Wim Wenders. In programmazione "La quercia e i suoi abitanti" (ore 15.30/17.10). Per Cinefilante "Versi perversi" domenica 29 ore 10.30. Al Pecci "Killers of the flower moon" (ore 15.30) "Kripton" (ore 19.15) "C’è ancora domani" (ore 21.15). Mercoledì 31 "The dreamers" (ore 17), "Il bacio di Klimt" (ore 19.15/21.15). Al Garibaldi/Milleventi mercoledì 31 ore 20.30 il primo film del ciclo d’essai "Il cielo brucia" di Christian Petzold.

Federico Berti