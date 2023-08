Guerrini (Pd): "No alla guerra tra frazioni"

"L’approvazione di nuove opere pubbliche non deve portare alla guerra fra frazioni". Lo dice la consigliera comunale del Partito Democratico, Martina Guerrini (foto) che interviene sulla disputa legata alla realizzazione della nuova passerella sulla Bardena, progetto approvato nell’ultima variazione di bilancio del Comune e che consentirà di collegare a piedi e in bici in sicurezza Viaccia e Narnali. Un intervento su cui erano arrivate le critiche dell’opposizione che riteneva prioritaria invece la passerella sul Bisenzio per collegare via Firenze, zona stadio, con via Fra’ Bartolomeo. "Vorrei che si sgombrasse il campo da un modo sbagliato di raccontare le cose, non esiste nessuna guerra fra frazioni – dice Guerrini -. Un’opera pubblica fatta da una parte non è portata via ad un’altra. Ogni territorio ha le sue specificità. Questa città è ricca di realtà diverse e non sarebbe affatto corretto pensare che se una periferia ottiene delle risorse significa che le ha portate via al centro storico o ad un’altra periferia". Guerrini, consigliera di riferimento per il Pd su Viaccia, rivendica il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale sul territorio: "Per Viaccia, in questa variazione di bilancio da 30 milioni di euro di investimenti totali, ci sono molte risorse per realizzare progetti che aspettavano da tempo di venire alla luce. Ora stanno prendendo vita nell’interesse di tutti non solo dei viaccesi, perché Prato è fatta di tanti paesi o frazioni e non tenerne conto è un gran peccato. Per Prato, non solo per Viaccia".