"Guerra" fra bande di minorenni Troppi episodi violenti, sale l’allerta

Sta meglio il ragazzino italiano finito al Meyer nella serata di martedì con una frattura cranica, procurata durante un’aggressione fra coetanei. Il ragazzino, minorenne, era andato in ospedale insieme a un coetaneo per alcune ferite. In un primo momento non aveva detto nulla, ma poi, di fronte all’insistenza dei medici, ha parlato di dell’aggressione avvenuta poco prima allo skate park di via Colombo. Sono stati, poi, i sanitari ad avvertire la polizia di quanto accaduto. Il giovane è stato successivamente trasferito al Meyer e sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Per fortuna, ieri i medici hanno sciolto la prognosi in quanto le condizioni di salute del minorenne sono in miglioramento.

Quello che resta è un grande sgomento per quanto accaduto e, soprattutto, per i frequenti episodi di aggressioni, anche molto violente, fra giovanissimi.

Ci sarebbero infatti due baby gang – i componenti sarebbero tutti minorenni – che si starebbero dando battaglia da qualche tempo prendendosi a calci pugni e usando anche qualche arma – come bastoni o martelli – per motivi che sarebbero ancora da chiarire.

Sulle due bande stanno indagando sia polizia che carabinieri per tentare di ricostruire quello che sta accadendo.

Si indaga anche per capire se c’è un collegamento fra la violenta aggressione avvenuta allo skate park di via Colombo martedì e l’episodio del giorno precedente ai giardini di via Boito. In quest’ultimo caso, si era parlato di un violento diverbio fra un gruppo di ragazzini italiani e un altro di cinesi. Gli orientali sarebbero stati aggrediti con bastoni e tirapugni. L’intervento della polizia ha poi messo in fuga i minorenni italiani.

Il fatto più violento è stato quello del giorno successivo avvenuto sempre nel pomeriggio al playground di via Colombo. Qui i cinesi sarebbero arrivati armati di un martello e avrebbero picchiato i coetanei italiani. In due ne hanno fatto le spese e sono finiti in ospedale. Si sarebbero recati al Santo Stefano da soli e solo successivamente la polizia è stata informata di quanto accaduto. Si è trattato di vendetta? Di una spedizione punitiva per il fatto del giorno precedente? Oppure i due episodi non sono collegati? Il sospetto è che ci sia in corso una guerra fra bande di minorenni su cui l’attenzione delle forze dell’ordine è altissima. Restano da collegare altri episodi di rapine e furti messi a segno ai danni di altri minorenni. Circostanze su cui gli investigatori per ora mantengono il massimo riserbo vista la delicatezza della situazione. E’ stata, comunque, informata la Procura dei Minori.

L.N.