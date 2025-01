Guerra e Pace: al Politeama Pamela Villoresi

Pamela Villoresi di scena al Politeama: l’attrice pratese stasera alle 21 e domani alle 16 sarà protagonista di Guerra e pace, coraggioso adattamento teatrale del capolavoro di Lev Tolstoj. Dalle pagine del monumentale romanzo alla messinscena di un grande affresco epico che abbraccia l’universo dei sentimenti umani e la vastità dei conflitti storici. La vita, l’amore, la morte, la sete di potere e vendetta, il perdono e i tormenti romantici con il tumulto delle guerre napoleoniche sullo sfondo: c’è tutto questo nello spettacolo diretto da Luca De Fusco, che insieme a Gianni Garrera ha anche curato l’adattamento teatrale. C’è soprattutto un cast di spessore su cui spicca appunto il nome dell’attrice pratese nel ruolo di Annette, saggia e ironica padrona di casa dei salotti pietroburghesi e figura di raccordo delle diverse storie familiari e sociali che si intrecciano intorno a due illustri famiglie dell’alta nobiltà russa – i Bolkonskij e i Rostov – dal 1805 alla travolgente insurrezione di tutto il popolo russo nel 1812. In scena talenti giovani e già affermati come Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli, Lucia Cammalleri. Dall’impulsiva Natascia al grande eroe romantico Andrei, del problematico Pierre alla straordinaria Marja che si sdoppia in due persone, dal fragile e appassionato Nikolai alla bella e perversa Helene. Su queste figure giovanili piene di contraddizioni regna l’ironica saggezza di Annette e quella acuta del generale che sconfigge Napoleone, Kutuzov.

Ci sarà anche il cinema proiettato sull’enorme sipario trasparente mentre il fitto intreccio narrativo, in un alternarsi di proiezioni e apparizioni dal vivo. Ci saranno la musica e le coreografie Biglietti ancora disponibili, in teatro o su Ticketone e Boxoffice. "Non c’è bisogno di attualizzare il classico di Tolstoj. La convivenza tra guerra e pace, amore e morte, tiranni e popolo, parla alla nostra coscienza contemporanea", le parole del regista De Fusco.