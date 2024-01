Guardia di finanza in scena. Alle scuole 16mila euro

Risate, divertimento e solidarietà. Un risultato eccezionale ottenuto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato che mercoledì sera ha debuttato al Politeama nella rappresentazione teatrale dal titolo "Pensione O’ Marechiaro". Ben 16mila euro il ricavato della serata devoluto alle scuole colpite dall’alluvione e all’Ami, l’associazione dell’Asl. I finanzieri si sono tolti, per un giorno, la divisa delle Fiamme Gialle, e hanno indossato gli abiti di attori. Per solidarietà. "Noi con voi" è il messaggio che la Guardia di Finanza ha voluto far arrivare ai cittadini. In platea erano presenti le più alte cariche istituzionali civili, politiche e militari della provincia. Presenti anche il comandante interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, generale Fabrizio Cuneo ed il comandante regionale Toscana generale Giuseppe Magliocco. I finanzieri hanno raccolto un significativo contributo per progetti ed obiettivi del territorio.

La considerevole somma raccolta, per un totale di 16.000 euro, è stata destinata, equamente, alla Fondazione Ami Prato, impegnata nel sostegno al percorso materno-infantile dell’Asl e agli studenti colpiti dall’alluvione, tramite l’Ufficio scolastico provinciale e la Consulta degli studenti. La promozione, l’organizzazione dell’evento e l’importante risultato ottenuto, frutto di un progetto costruttivo che ha visto impegnati i finanzieri in una veste insolita, ma contraddistinti sempre dall’alto spirito istituzionale, rappresenta un’iniziativa concreta di solidarietà che va a testimoniare l’attenzione che la Guardia di Finanza rivolge oltrechè salvaguardia degli interessi economico-finanziari, anche a temi sociali.